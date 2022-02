Crêpage de chignons : Madame Sri Lanka déchue de son titre pour avoir été mauvaise langue

La reine de beauté sri-lankaise, qui a vu la couronne lui échapper au concours «Madame Monde», avait accusé les juges de corruption sur les réseaux sociaux.

Blessée par la tenante du titre

Pushpika De Silva avait été hospitalisée pour ses blessures à la tête et avait porté plainte pour coups et blessures. Caroline Jurie et sa collaboratrice Chula Manamendra, avaient été arrêtées puis libérées sous caution.