Madelaine Petsch aime Choni dans Riverdale

Bien sûr et je trouve ça aussi génial que deux filles donnent l’exemple. J’ai été la première à dire à notre producteur que Cheryl préférait les filles aux garçons. Depuis lors, il trouve toujours de nouvelles idées pour reformer le duo de Cheryl et Toni. On n’a pas surnommé ce couple Choni sur les réseaux sociaux pour rien (rire). Quand elles se sont séparées à la fin de la saison 5, nous avons reçu des milliers de messages de fans qui étaient déçus. Je suis certaine que nos auteurs vont encore trouver plein de rebondissements pour raconter cette relation amoureuse.

Mon désir est bien sûr de voir Cheryl et Toni ensemble et heureuses en couple… mais je ne suis pas responsable des scripts et ce n’est pas moi qui écris les intrigues alors je ne peux qu’espérer.

J’ai appris à lâcher prise. Quand on est une jeune actrice et que le succès frappe à la porte, cela n’est jamais facile de faire face aux attentes du public. J’avais peur de décevoir, je voulais toujours me montrer sous mon meilleur jour. Aujourd’hui je ne cherche plus à tout contrôler. Je fais de mon mieux et je ne me prends plus la tête.