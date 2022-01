People : Madelyn Cline répond aux rumeurs

Des internautes craignaient de voir la star d’«Outer Banks» quitter la série. L’actrice leur a répondu.

La saison 3 d’«Outer Banks», qui avait été accusée de plagiat par un romancier, sera-t-elle la dernière pour Madelyn Cline, qui interprète Sarah Cameron? Des rumeurs circulent depuis quelques jours à propos de son départ de la série Netflix. Et pour cause: après un an de relation, l’actrice a rompu avec Chase Stokes, qui incarne John B, en novembre 2021.