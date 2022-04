Madonna a quitté son toyboy

Après trois ans d’amour, tout est fini entre Madonna et son copain, Ahlamalik Williams. Selon le «Sun», la star de 63 ans, qui apparaît de plus en plus jeune sur Instagram, a dit à ses amis qu’elle était de nouveau célibataire car sa relation avec le danseur de 28 ans, qu’elle avait rencontré sur sa tournée «Rebel Heart», en 2015, ne fonctionnait plus. Les deux Américains, qui ont commencé à se fréquenter en 2019, n’ont plus été vus ensemble depuis janvier 2022. Ils auraient décidé de se séparer, après avoir vécu des hauts et des bas. «Depuis la rupture, Madonna s’est relancée dans une vie sociale très intense. Elle a revu ses amis et sa famille, révèle une source au journal. Elle et Ahlamalik sont restés en bons termes, mais ils ont pris des chemins différents maintenant.»