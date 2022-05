«Mother of Creation» : Madonna dévoile son intimité dans des vidéos NFT

La chanteuse de 63 ans fait une entrée remarquée dans le monde des jetons non fongibles en commercialisant trois vidéos surprenantes.

Madonna apparaît sous la forme d’un avatar dans les vidéos. DR

Madonna, qui a quitté son toyboy il y a peu, a mis en vente un triptyque NFT, baptisé «Mother of Creation», réalisé avec l’artiste Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann. Dans les trois vidéos, intitulées «Mère de la nature», «Mère de l’évolution» et «Mère de la technologie», on découvre la chanteuse, sous forme d’avatar, dans le plus simple appareil, donner naissance à un arbre, des papillons ou encore des insectes. Réservées à un public averti, les images montrent également une représentation en 3D du vagin de l’artiste de 63 ans.

C’est peu dire que sur les réseaux sociaux, les animations de la popstar font couler beaucoup d’encre. Les réactions sont partagées entre dégoûts, incompréhensions et admirations. De nombreux internautes rappellent que Beeple est l’un des plus grands artistes numériques, auteur entre autres du NFT «Everydays: the First 5000 Days», vendu plus de 69 millions de dollars en 2021.

«Lorsque Mike et moi avons décidé de collaborer sur ce projet, il y a un an, j’étais ravie d’avoir l’opportunité de partager ma vision du monde en tant que mère et artiste avec le point de vue unique de Mike. Ce fut un voyage incroyable de construire cela ensemble, d’une idée intellectuelle à une histoire émotionnelle, donnant naissance à de l’art. Je voulais explorer le concept de la création, non seulement la façon dont un enfant entre dans le monde par le vagin d’une femme, mais aussi la façon dont un artiste donne naissance à la créativité», a expliqué Madonna, dans un communiqué.

Le produit de la vente profitera à des organisations caritatives, choisies par Madonna et Beeple.