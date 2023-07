Après son hospitalisation, Madonna donne de ses nouvelles

Le 29 juin 2023, on apprenait que Madonna allait mieux et qu’elle avait pu quitter l’hôpital dans lequel elle avait été admise cinq jours plus tôt à cause d’une grave infection bactérienne. Le 10 juillet, la star s’est emparée de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles à ses abonnés, et elles sont bonnes.