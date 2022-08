Madonna seule reine du Billboard 200

Billboard 200 : Madonna entre dans l’histoire des charts américains

Madonna, dont la fille vient de se lancer dans la musique, a célébré ses 40 ans de carrière en sortant la compilation «Finally Enough Love: 50 Number Ones» le 19 août 2022. La galette, qui regroupe les cinquante morceaux de la chanteuse qui ont été numéro un des charts «Dance Club Songs» aux États-Unis, s’est installée à la 8e place du Billboard 200. Ce classement hebdomadaire compile les écoutes en streaming, les ventes au format numérique et physique, ainsi que les diffusions radio des albums chez l’Oncle Sam. Grâce à ce nouveau succès, la sexagénaire qui n’aime pas ses dents devient la première femme à figurer dans le Top 10 des albums durant cinq décennies différentes. Elle rejoint AC/DC, Def Leppard, Paul McCartney, Metallica, Ozzy Osbourne, Robert Plant, Prince, Bruce Springsteen et James Taylor.