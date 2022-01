Oberland bernois : Madonna est en vacances à Gstaad

La reine de la pop est actuellement dans les alpes bernoises. Elle y passe du bon temps avec sa famille et des proches.

Madonna a posté plusieurs photos et vidéos depuis Gstaad.

Madonna est une habituée de la station huppée. En 2013, lematin.ch rapportait qu’elle y avait même acheté un chalet à 30 millions de francs. Ce n’est donc pas forcément une surprise d’apprendre que l’Américaine de 63 ans, récemment accusée de plagiat, y a fêté la nouvelle année. Elle a posté plusieurs photos et vidéos sur Instagram qui documentent son séjour chez nous. On la voit dans les rues, faire la fête le 31 à minuit avec ses proches, improviser un shooting photo dans un ski-room en travaux ou même sur les pistes avec Esther et Stella, deux de ses sept enfants.