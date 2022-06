Los Angeles : Madonna et Paris Hilton au mariage de Britney Spears

Soixante invités, dont plusieurs célébrités, ont assisté à la cérémonie durant laquelle la chanteuse a dit «oui» à Sam Asghari.

Britney Spears est une femme mariée. Jeudi 9 juin 2022, à Los Angeles, la chanteuse de 40 ans a épousé son compagnon, le coach sportif Sam Asghari, âgé de 28 ans, confirment plusieurs médias américains. Il s’en est cependant fallu de peu pour que la cérémonie, à laquelle ni les parents ni la soeur de Britney n’avaient été invités , soit gâchée. Un de ex de la star avait en effet débarqué dans la propriété du couple déclarant avoir été convié, avant d’être arrêté par la police.

Selon les informations de «People», BritBrit s’est avancée vers l’autel au son de «Can't Help Falling in Love» d’Elvis Presley. Elle portait une robe signée Versace. Soixante personnes ont assisté à l’échange des vœux, rapporte le magazine. Parmi elles, plusieurs célérités, dont Madonna, Paris Hilton et sa maman Kathy, ainsi que Drew Barrymore.