Jamaïque Madonna se fait lyncher pour avoir posté ce cliché

La star américaine fête actuellement ses 62 ans en Jamaïque. Sur la première photo de son séjour qu’elle a partagée, on la voit avec un joint aux lèvres tenant un plateau rempli de marijuana. Tollé, y compris chez ses fans.

«C’est une excellente artiste, mais fumer de la marijuana n’est pas le meilleur exemple pour la société. Quelle tristesse», «Pas de drogues Madonna. Non, non, non! Je t’aime tellement. Mon coeur pleure», «Je suis perdu. Avant, Madonna prônait une vie saine. Maintenant, elle sort avec un ado qui se fait passer pour son copain, se comporte et jure comme un enfant. Je veux juste me rappeler de toi quand tu avais encore une dignité et du respect pour toi-même. C’était il y a 20 ans», «Triste, tragique et irresponsable de promouvoir les drogues ainsi. Les drogues sont illégales pour plein de bonnes raisons», «Répugnante photo. Fume si tu veux, mais ne poste pas ce type d’image. Ça n’a rien de cool, ni de sexy. C’est malsain et ridicule», peut-on lire parmi les milliers de commentaires dénonçant le cliché de l’Américaine. Un utilisateur a même interpellé Instagram pour savoir pourquoi cette photo n’avait pas été supprimée par le réseau social: «Vous n’allez pas le faire parce que vous vous faites certainement beaucoup d’argent grâce à elle».