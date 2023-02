Santé : Madrid adopte une loi créant un «congé menstruel» inédit en Europe

Adopté par 185 voix favorables, 154 contre et trois abstentions, ce texte fait de l’Espagne le premier pays en Europe et l’un des rares dans le monde, à intégrer cette mesure dans sa législation, à l’instar, notamment, du Japon, de l’Indonésie ou de la Zambie.

Aucune précision ne figure dans la loi sur la durée de cet arrêt maladie, qui devra être accordé par un médecin et sera financé par la Sécurité sociale.

Certains craignent un «frein à l’embauche»

Ce «congé menstruel» a toutefois suscité des réticences au sein de l’aile socialiste du gouvernement et a même été critiqué par le syndicat UGT. Cette centrale syndicale d’obédience socialiste, l’une des deux plus grandes du pays, s’est notamment inquiétée d’un possible frein à l’embauche des femmes de la part d’employeurs voulant éviter ces absences.