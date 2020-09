Pandémie : Madrid est «dépassée» par l’explosion des cas de Covid

Les autorités de la capitale espagnole ont déclaré qu’il était nécessaire de reconfiner certaines zones du sud de la ville avant finalement d’annoncer qu’il s’agissait de réduire la mobilité.

«L’épidémie dans la région de Madrid empire, et nous allons devoir faire plus d’efforts», a admis Ignacio Aguadio, vice-président de cette région de 6,6 millions d’habitants.

«Il est nécessaire et urgent que le gouvernement central s’implique, et s’implique fermement dans le contrôle de la pandémie à Madrid», a-t-il ajouté.

Madrid est la région dont la situation inquiète le plus en Espagne alors qu’elle concentre un tiers des nouveaux cas et morts du pays et illustre les propos tenus jeudi par le directeur Europe de l’OMS sur le niveau de transmission «alarmant» en Europe.