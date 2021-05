Espagne : Madrid: la droite triomphe aux élections régionales

La candidate du Parti Populaire, Isabel Diaz Ayuso a remporté mardi 43% des voix dans la région de la capitale espagnole, selon des résultats partiels.

Après dépouillement de plus de 60% des bulletins, Isabel Díaz Ayuso, présidente sortante de la région et membre du Parti Populaire (PP), a doublé son score du dernier scrutin régional, datant de mai 2019, en remportant 64 sièges sur 136 au parlement régional et totalisant plus de 43% des voix.