Coronavirus : Madrid se reconfine, Londres relève le niveau d’alerte

Les Madrilènes sont priés de rester chez eux autant que possible. En Grande-Bretagne, les autorités s’attendent à 200 morts par jour en novembre sans «changement de cap». Les USA vont eux dépasser les 200’000 morts.

Mille cas pour 100’000 habitants

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199’513 décès). Viennent ensuite le Brésil (136’895 morts), l’Inde (87’882), le Mexique (73’493) et le Royaume-Uni (41’759).

Masque dans l’espace public à Munich

«Changer de cap»

Pays le plus endeuillé en Europe avec près de 42’000 morts, le Royaume-Uni voit actuellement les contaminations «doubler tous les sept jours», a prévenu le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance lors d’une allocution télévisée plus tôt dans la journée. Si l’épidémie suivait cette courbe, «on arriverait à 50’000 cas par jour mi-octobre» – contre environ 6000 actuellement selon les estimations – et cela pourrait mener à «200 morts par jour ou plus mi-novembre», a-t-il poursuivi.