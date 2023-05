Espagne: Madrid va enquêter sur la possible entrée sur son sol de pétrole russe

Photo by Paul Martens / ANP / AFP /Netherlands OUT

Origine dissimulée

L’Union européenne a interdit le 5 février l’importation de produits pétroliers russes sur son territoire, dans le cadre d’un nouveau paquet de sanctions adoptées en réaction à l’offensive de Moscou contre l’Ukraine lancée en février 2022. Mais des experts et responsables du secteur pétrolier soupçonnent la Russie – qui s’est tournée vers d’autres marchés, comme la Chine et l’Inde – de continuer à exporter du pétrole dans l’UE via des pays tiers, où son origine est dissimulée.

Maroc pointé du doigt

À Rabat, trois groupes de l’opposition parlementaire ont récemment réclamé la constitution d’une commission d’enquête sur «des doutes et soupçons» autour de l’importation de gasoil russe par des sociétés de carburant, et «une possible revente de ce carburant à des pays qui interdisent son importation». Cette initiative n’a pas abouti faute d’avoir la majorité de voix nécessaires pour former une commission d’enquête.