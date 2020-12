Venezuela : Maduro espère un «dialogue» avec la future administration Biden

Le président du Venezuela, Nicolas Madur, souhaite améliorer les communications entre le Venezuela et les États-Unis. Sous la présidence Trump, les Américains ont notamment infligé un embargo pétrolier.

«Nous avons toujours été et serons toujours disposés à établir des relations de dialogue et de respect avec les dirigeants des États-Unis», a déclaré Nicolas Maduro lors d’une conférence de presse à Caracas.

«Nous attendons que le nouveau gouvernement de Joe Biden soit installé, qu’il ait le temps de réfléchir et que les possibilités de communication et de dialogue entre le Venezuela et les États-Unis s’ouvrent». Nicolas. Maduro a lancé plusieurs appels au dialogue à Joe Biden ces dernières semaines, espérant qu’il ne reprenne pas l’argumentaire de l’administration Trump qui le qualifie de dictateur et a reconnu le chef de l’opposition, Juan Guaido, comme le président par intérim.