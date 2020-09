Venezuela : Maduro invite des observateurs étrangers aux législatives

Le président vénézuélien contesté a invité mercredi l’UE et l’ONU à envoyer des observateurs pour les élections législatives de décembre.

«Je vous informe qu’hier (mardi) nous avons envoyé à Antonio Guterres et Josep Borrell une lettre concernant les garanties électorales générales convenues pour les prochaines élections législatives, (…) réitérant l’invitation des Nations Unies et de l’Union européenne à participer en tant qu’observateurs», a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, sur Twitter. Antonio Guterres est le secrétaire général de l’ONU et Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’UE.

Libération de prisonniers saluée

Toutefois, Josep Borrell a déclaré mardi sur Twitter que «la libération d’un nombre important de prisonniers politiques et de députés persécutés au Venezuela est une bonne nouvelle et une condition sine qua non pour continuer à progresser dans l’organisation d’élections libres, inclusives et transparentes».