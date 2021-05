Venezuela : Maduro prêt à discuter avec l’opposition avec une médiation

Le président vénézuélien Nicolás Maduro s’est dit prêt à discuter avec le leader de l’opposition Juan Guaido avec une médiation internationale, lors d’une intervention télévisée mercredi soir.

«Maintenant, Guaido veut s’asseoir avec moi (…) Je suis d’accord, avec l’aide de l’Union européenne, du gouvernement norvégien (actif dans ce dossier), avec le groupe de contact. Quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent», a lancé Nicolás Maduro.

Les négociations entre le régime de Nicolás Maduro et l’opposition sont au point mort depuis août 2019. Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une partie de la communauté internationale (58 pays dont les États-Unis), a proposé mardi au pouvoir de négocier la levée des sanctions contre notamment «un calendrier pour des élections libres et justes», réclamant «un accord de salut national».

«Je suis prêt à me réunir avec toute l’opposition pour voir ce qu’il en sort. Pour voir s’il en sort quelque chose de bon et qu’ils abandonnent le chemin de la guerre, de l’invasion, des attentats, du coup d’État, et viennent sur le chemin électoral», a affirmé le président Maduro à la télévision publique.