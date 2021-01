Venezuela : Maduro veut tripler la production pétrolière vénézuélienne

Le Venezuela produit actuellement un peu plus de 400’000 millions de barils par jour, ce qui était son niveau pendant les décennies 1930 et 1940.

Selon le dernier rapport de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le Venezuela, qui dispose des plus importantes réserves de pétrole du monde, produit actuellement un peu plus de 400’000 mbj, ce qui était son niveau pendant les décennies 1930 et 1940.