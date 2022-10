Maes aurait couché avec Maeva Ghennam

France : Maes aurait trompé sa femme avec Maeva Ghennam

Le rappeur Maes, 27 ans, et l’influenceuse Maeva Ghennam, 25 ans, auraient eu une aventure torride.

Maes serait-il un homme infidèle? Tout porte à le croire depuis qu’un audio a fuité sur les réseaux sociaux. Mis en ligne mardi 18 octobre 2022 sur leurs réseaux sociaux par plusieurs blogueurs, les propos du rappeur, marié et père de jumeaux, sur sa relation avec la starlette de téléréalité sont très clairs. «J’avoue, Maeva Ghennam, c’est quelque chose quand même. Que Dieu me pardonne, mais j’étais obligé de terminer avec elle. Colis piégé», peut-on l’entendre dire. Et le Français de 27 ans de continuer sur sa lancée: «Je suis K.O. Elle m’a épuisé l’autre. Tu sais, elle m’a dit: «Tu baises une autre meuf ici, je te baise ta mère!» Je lui ai mis une tarte wesh. J’ai dit: «Ferme ta gueule, tu parles à qui là?» Maes précise ensuite qu’il l’a «supprimée de partout», en ajoutant: «Je suis en mode abeille. Je pique une fois, je taille.»