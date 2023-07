Maeva Ghennam, star des Marseillais, a trouvé l’amour

Enfin une bonne nouvelle dans la vie de Maeva Ghennam! Après avoir craint d’avoir une cicatrice au milieu du visage , cru mourir empoisonnée et vu des inconnus mettre le feu à l’enceinte de sa maison , la Française de 26 ans peut souffler et se reposer sur quelqu’un. Dans une interview qu’elle a accordée à «Télé 2 semaines», la star des «Marseillais» a révélé qu’elle avait trouvé l’amour.

Cependant, Maeva n’a pas voulu en dire plus sur l’homme qui partage sa vie, ni sur la manière dont ils se sont rencontrés. «C’est quelqu’un qui n’a pas envie de faire partie de tout ça, et encore moins des réseaux sociaux. Je ne veux pas l’afficher sur les réseaux sociaux. Je préfère le protéger de tout ça, je ne veux pas qu’il fasse partie de ça et qu’il subisse la critique, je n’ai pas envie de gâcher sa vie», a-t-elle dit.