Scandale à son anniversaire: Maeva Ghennam avait trop bu

Dans une vidéo postée en story, Maeva Ghennam a tenu à mettre les choses au point. «Par rapport à mon anniversaire. Je ne vais pas passer par quatre chemins, par rapport aux ballons. J’ai fait la fête, la vérité c’est que j’ai bu beaucoup d’alcool. Par contre, je suis d’accord avec vous, je suis contre les ballons. Je vous ai déjà dit que c’était hyperdangereux. Moi-même, à l’époque, j’en faisais. Il y a trois ans, deux fois, j’ai fait un malaise dont un où j’ai carrément convulsé et j’ai avalé ma langue», a-t-elle expliqué. La candidate de téléréalité, qui se dit antidrogue, «même un joint, je ne fume pas», a ensuite reconnu que des ballons avaient été utilisés par certains de ses invités, mais qu’elle était «trop bourrée» pour réagir. Elle a aussi relevé que «ces personnes sont adultes et font ce qu’elles veulent.» Pas certain que ses explications suffisent à calmer les critiques.