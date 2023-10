La Française Magali Berdah a été placée en garde à vue

Selon «Le Parisien», Magali Berdah a été placée en garde à vue, durant la semaine du 25 septembre 2023, dans les locaux de la police judiciaire de Nice (F) pour des suspicions de «banqueroute» et «blanchiment». Les faits remontent à 2014 et 2015. La papesse de la téléréalité aurait mis en faillite une de ses sociétés alors que celle-ci disposait d’un passif financier estimé à 2,5 millions d’euros, selon une source judiciaire. Pour délit de banqueroute, elle risque jusqu’à cinq ans de prison et 75’000 euros d’amende. Dans l’attente de son procès, qui se tiendra le 18 novembre 2023, la Française de 41 ans a été placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction de gérer une société et une obligation de pointage.