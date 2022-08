France : Magali Berdah menacée de mort

Souhaitant montrer à ses abonnés à quel point elle est victime de haine, la maman de trois petites filles a publié dimanche 31 juillet 2022 sur Instagram une vidéo choc dans laquelle on la voit en train de lire des messages, plus horribles les uns que les autres, à son encontre. «On viendra t’égorger chez toi sale pute», lui a-t-on notamment envoyé. «On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites», a renchéri un autre. «Fais attention quand tu sors de ton bureau d’escroc et que tu rentres chez toi», peut-on aussi lire. «En deux mois et demi, 69 687 menaces et insultes reçues, soit 795 par jour, soit 33 par heure, ce qui fait un message toutes les deux minutes», a écrit Magali, en légende.