Les collaborateurs de Hefti, à Leysin (VD), ne savent pas s’ils travailleront la semaine prochaine. ATK

À la question «Serez-vous ouverts la semaine prochaine?», la réponse est la même dans tous les magasins de skis, quelle que soit la station. «On n’en sait rien, mais on espère que oui», disent-ils. Le matériel de sport ne faisant pas partie des biens de première nécessité, sa vente sera interdite du lundi 18 janvier à fin février au moins. Sur le papier, la fermeture paraît inévitable bien que paradoxale. «Laisser les pistes ouvertes et fermer les magasins de skis, c’est illogique», peste le magasin Gollut-Sport, à Ovronnaz (VS).

Mais tout n’est pas perdu. «Notre magasin est en deux parties. Nous pourrions très bien fermer le secteur vente et garder la location, ainsi que l’entretien et la réparation», glisse Hefti Sports à Leysin (VD). Même son de cloche du côté de Sport’Yves, aux Paccots (FR): «On fait beaucoup de locations. Si on pouvait garder au moins ça, on serait soulagés.»

La location est admissible

Selon la hotline «Vie quotidienne» du canton de Fribourg, «l’article de loi est clair. Les magasins de réparation et entretien peuvent rester ouverts. En revanche, ils ne pourront pas vendre de matériel, à l’exception du «click and collect». Les gens pourront donc commander des skis sur internet et venir les chercher au magasin. Quant à la location, ça devrait être possible, mais je ne saurais l’affirmer.» Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois, reconnaît qu’il peut exister des zones grises en matière d’activités dites «essentielles», à régler au cas par cas. Mais il est formel: «Tant dans le canton de Vaud qu’en Valais ou aux Grisons, les magasins qui louent des skis ou les réparent peuvent rester ouverts. Seule la vente est interdite dès lundi.»