Genève : Magasins épinglés pour ne pas avoir retiré les Kinder contaminés

Des commerçants genevois ont été amendés car ils continuaient de vendre les chocolats Ferrero potentiellement porteurs de salmonellose.

Plus de 700 francs pour avoir laissé des chocolats Kinder en rayon. C’est l’amende reçue par un commerçant de Vésenaz, il y a deux semaines. Depuis début avril, les magasins suisses doivent retirer certains des produits Ferrero de la vente. En cause: des dizaines de cas de salmonellose découverts en Europe. Or, à Genève, certains n’avaient pas fait la démarche. Le 14 avril, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a procédé à des inspections, révèle la «Tribune de Genève». Sur les 180 commerces contrôlés, un tiers n’étaient pas en règle et ont été sanctionnés.