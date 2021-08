Économie : Magasins Jumbo: Coop reçoit le feu vert pour leur reprise

La Commission de la concurrence a donné son aval à la reprise de la chaîne de magasins de bricolage. On ignore encore si Jumbo va changer de nom et si des emplois et succursales sont menacés.

20min/Taddeo Cerletti

Ca y est: le grand distributeur Coop compte une nouvelle chaîne dans son empire, rapporte la «NZZ am Sonntag» du jour. La Commission de la concurrence (Comco) ne voit en effet aucune raison d'enquêter plus en détail sur la vente de la chaîne du holding familial genevois Maus Frères (propriétaire de Manor). Dans un premier temps, à l’annonce de la volonté de reprise, en avril dernier, étaient apparues des spéculations selon lesquelles Coop, déjà propriétaire de sa propre chaîne de bricolage – Coop Brico+Loisirs – pourrait prendre une position dominante dans le secteur bricolage et jardinage dans certaines régions.

Plusieurs inconnues pour l’avenir

Coop et Maus Frères ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction. Le grand distributeur a indiqué que, suite à l’aval de la Comco, d'autres détails seront élaborés et des informations seront fournies à la fin du mois d'août. Pour l’heure, on ignore en effet encore si des emplois seront supprimés et des succursales fermées. Tout comme Coop n’a pas encore décidé s’il allait garder le nom de Jumbo.