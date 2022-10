Suisse : Magasins moins lumineux, moins chauffés, personnel en doudoune

Swiss Retail Federation, l’association suisse du commerce de détail, propose à ses membres une série de mesures pour des économies d’énergie. Parmi celles-ci, il y a l’abaissement de la température ambiante entre 18 et 19 degrés. «Nous sommes certains que nos clients seront compréhensifs s’ils voient le personnel du magasin habillé un peu plus chaudement et si l’identité visuelle de l’enseigne peut éventuellement en souffrir», a déclaré Dagmar Jenni, directrice de Swiss Retail.

Aération et éclairage en baisse

Parmi les mesures d’économie qui seront les plus remarquées, il y a également la réduction de l’aération et de l’éclairage. «Les vitrines ne devront plus rester éclairées en dehors des heures d’ouverture et il faudra renoncer aux décorations de Noël à commande électrique. La luminosité de l’éclairage intérieur doit aussi être réduite le plus possible», recommande la faîtière. Migros et Coop ont déjà annoncé de telles mesures.