Genève : Magasins ouverts le dimanche: les Genevois voteront

Le référendum de la gauche contestant la possibilité offerte aux magasins d’ouvrir trois dimanches par an a abouti.

Les syndicats et les partis de gauche ont fait aboutir leur référendum intitulé «Non à la dégradation des conditions de travail des vendeuses et des vendeurs». Ils ont déposé ce mercredi 9200 signatures auprès du service des votations. L’objectif est d’empêcher la possibilité accordée aux magasins d’ouvrir trois dimanches par an en plus du 31 décembre et d’étendre les horaires du samedi de 18h à 19h. En échange, le Conseil d’État et le Grand Conseil, qui ont adopté la loi contestée, prévoient d’en finir avec les nocturnes du jeudi. En 2018, la phase test de ces dispositions, déjà soumise au peuple, avait été acceptée par 52,53% des votants.