Genève

Magasins ouverts les dimanches 30 août, 13 et 20 décembre

La demande des associations faîtières genevoises du commerce de détail a été approuvée par le canton.

A Genève, les magasins seront ouverts les dimanches 30 août ainsi que 13 et 20 décembre. Le canton a avalisé la demande des associations faîtières genevoises du commerce de détail. Publiée mercredi dans la Feuille d'avis officielle, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours.

La loi sur les heures d'ouverture des commerces autorise l'ouverture des magasins trois dimanches par an, en plus du 31 décembre qui est un jour férié à Genève. «Le 30 août permet de s'inscrire dans la rentrée, avec notamment la nouvelle collection de vêtements et les fournitures scolaires», a expliqué à Keystone-ATS Isabelle Fatton, secrétaire patronale à la Fédération des entreprises romandes Genève.