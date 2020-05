Magasins, restos et musées pourront ouvrir le 11 mai

Rédiger un nouveau commentaire

Confinés depuis plus d’un mois et ensuite on ouvre le robinet. A ne plus rien comprendre. 4 personnes dans un restaurant sans tenir la distance. Aïe... Le CF a du se coucher devant les nombreux lobbies. Espérons que la deuxième vague ne sera que théorique sinon, cela sera la fin.

ABE 29.04.2020 à 13:38

26 élèves dans une petite salle de classe. Je me réjouis de voir comment on pourra mettre des mesures de protection... Mais je comprends le sous-entendu...libérons les parents, faisons repartir l'économie, et ne nous soucions pas trop des détails... Ah oui, en parallèle, il faut également tester tout le monde...jusque là, on ne testait que les cas graves...je me demande si les statistiques vont pas exploser dès demain...