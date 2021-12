République démocratique du Congo : Magasins vides et routes désertes: des villes paralysées par une grève générale

Suivant un appel à une grève générale pour s’opposer à un projet de déploiement de policiers rwandais, plusieurs commerces et écoles n’ont pas ouvert mardi.

Etalages vides

Bateaux à port

Dans les cités de Kamanyola, Luvungi, Bwegera et Sange dans la plaine de la Ruzizi les écoles, les marchés et les boutiques n’ont pas ouvert. Les taxis-motos et véhicules n’ont pas assuré les liaisons habituelles entre la cité de Kamanyola et la ville d’Uvira, ont rapporté des témoins joints depuis Bukavu.