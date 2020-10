Actuel entraîneur de Manchester City, l’Espagnol Pep Guardiola, qui a également dirigé le FC Barcelone et le Bayern Munich, possède l’un des plus beaux palmarès du football mondial.

En 2009, le technicien espagnol a notamment vécu une année historique avec le Barça puisque le club catalan a remporté tous les trophées qu’il lui était possible de gagner: Coupe du Roi, Liga, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Mondial des Clubs.

«Une équipe de haut niveau n’a pas besoin de ça»

Magath va même plus loin en critiquant la tactique du technicien catalan, notamment le fameux tiki-taka, un jeu en possession de balle devenu la marque de fabrique du FC Barcelone. «Le tiki-taka? C'est une erreur dans le football, assure Magath. Cela ne fonctionne que si vous avez des joueurs qui sont techniquement supérieurs à leurs adversaires. Pour le spectateur, tenir le ballon et le faire tourner, c'est juste ennuyeux et on n'a pas vraiment besoin d'une équipe de haut niveau pour ça.»