La star des Lakers sur grand écran

Magic Johnson aura aussi son film

Les épopées retraçant la vie des sportifs ont la cote. Après Jordan, c’est Johnson qui a inspiré les producteurs américains. Rendez-vous en 2021 pour suivre les aventures du basketteur, sur et hors des parquets.

Un besoin de célébrer les héros

«En ces temps sans précédent, nous avons plus que jamais besoin de films qui célèbrent les héros», a commenté Bryn Mooser, directeur général de XTR, un studio de cinéma et de documentaires télévisuels. «Magic Johnson est l’une des figures publiques les plus légendaires, les plus travailleuses et les plus résistantes de notre époque. Ses réalisations, tant sur le terrain qu’en dehors, méritent d’être mises en lumière.»

Une fortune estimée à 600 millions de dollars

Après sa carrière de joueur, Majic Johnson a eu du succès dans l’immobilier. Il est devenu l’un des plus grands promoteurs des USA. Forbes estime la valeur nette de son patrimoine à plus de 600 millions de dollars. «Nous avons considéré Magic Johnson non seulement comme une légende de la NBA, mais aussi comme un homme qui a transcendé le sport et est devenu l’un des hommes d’affaires les plus célèbres et les plus accomplis que nous connaissions», ont déclaré les partenaires du NSV Jordan Fudge et Jeremy Allen. «Nous sommes honorés de pouvoir contribuer à donner vie à l’histoire d’un homme qui a ouvert tant de portes et inspiré des millions de personnes.»