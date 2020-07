Floride

Magic Leap mise une femme pour rebondir

En difficulté, la firme de réalité mixte a trouvé sa nouvelle patronne chez Microsoft en la personne de Peggy Johnson.

Peggy Johnson aura besoin de toute son expérience acquise chez Qualcomm et Microsoft.

Magic Leap a nommé sa nouvelle directrice. C’est Peggy Johnson qui a désormais la lourde tâche de relancer la firme qui a frisé la faillite et réduit la moitié de son personnel depuis le début de l’année. L’heureuse élue a confié au «New York Times» avoir accepté le poste car elle voulait être directrice exécutive. Après 24 ans de carrière chez le fabricant de puces Qualcomm, elle avait été recrutée par le Microsoft de Satya Nadella. Elle avait alors assuré la direction des fusions et acquisitions et notamment participé au rachat du réseau social professionnel LinkedIn.