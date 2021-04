Le film sorti en 2012 avait remporté un franc succès. DR

Le corps dénudé et musclé de Channing Tatum en stripteaseur en a marqué plus d’un(e). Eh bien figurez-vous qu’après les deux volets de «Magic Mike» et le show à Las Vegas, l’acteur et le réalisateur Steven Soderbergh vont décliner ce film à succès en téléréalité pour HBO, annonce «Deadline».

Un casting a été lancé aux États-Unis pour sélectionner 10 candidats. Ceux-ci seront jugés sur leurs qualités de stripteaseurs. Le gagnant intégrera le show Magic Mike Live à Las Vegas. «Le but sera de transformer un groupe d’hommes en Magic Mike de la vie réelle», a indiqué la Warner, évoquant un reality show «sexy et exaltant».

En attendant…

Guerre sanglante dans «Night in Paradise» En pleine guerre des gangs, un truand quitte Séoul et se cache sur l’île de Jeju. Alors qu’il noue des liens avec une jeune femme, il est trahi par son chef et se retrouve poursuivi par le gang rival. Extravagant, parfois drôle, souvent (trop?) sanglant, ce polar du Sud-Coréen Park Hoon-jung jouit d’une intrigue prenante. Bien qu’il tire un peu en longueur, il se conclut en beauté. D’abord présenté à la dernière Mostra de Venise, «Night in Paradise» est à voir sur Netflix. ***

L’amour du sport avec «Big Shot» Après un incident, un entraîneur renommé de basketball est muté dans un lycée pour coacher une équipe de filles. Au fil des entraînements, il tisse des liens avec ses joueuses. Une série à voir sur Disney+ dès vendredi 16 avril 2021.

L’aventure avec «Love & Monsters» Sept ans après avoir survécu à une invasion de monstres, Joel (Dylan O’Brien) sort de son bunker et part à la recherche de son ex, dans un milieu hostile. Aventure, humour et romance sont au menu de ce film qui sort ce mercredi 14 avril 2021 sur Netflix.

La danse avec «Into the Beat» Une jeune ballerine talentueuse découvre le milieu du hip-hop. Cette nouvelle passion va bouleverser ses certitudes et la forcer à faire des choix. Une production allemande, à découvrir sur Netflix dès vendredi 16 avril 2021.