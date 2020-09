Football : Maguire sera toujours le capitaine des Red Devils

Ole Gunnar Solskjaer, l’ntraîneur de Manchester United. a confirmé que le défenseur garderait son brassard, malgré ses démêlés avec la justice grecque.

«Il a très bien géré la situation et, bien sûr, je serai là pour le soutenir», a déclaré Solskjaer sur le site internet du club. «Il sera notre capitaine. Nous allons laisser Harry et ses représentants s’occuper de la procédure», a ajouté le Norvégien.

L’ancien joueur de Leicester, 27 ans, a nié ces faits et a fait appel de la décision, ce qui annule le verdict et signifie qu’il n’a pas de casier judiciaire avant un nouveau procès.

«Bien sûr, Harry (...) a eu un été difficile. Il n’a pas eu une longue pause, a déclaré Solskjaer. Sa pause a été différente des autres, car nous lui avons donné quelques jours de plus et, après, il est revenu et a eu l’air bien. Pour moi, c’est un être humain absolument top et il a toujours été un gars positif avec les bonnes valeurs.»