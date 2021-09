Tchad : Mahamat Déby nomme un parlement de transition

Le fils de l’ex-président Idriss Déby, et chef de la junte au pouvoir depuis le décès de son père en avril, a désigné 93 députés pour former le nouveau parlement.

Mais aucun des «députés de transition» n’est issu de la plate-forme de partis de l’opposition et de la société civile qui réclame un pouvoir civil.

Le 20 avril, en annonçant la mort du maréchal Déby, qui venait d’être déclaré réélu après 30 années au pouvoir sans partage, le général Mahamat Déby, 37 ans, était proclamé chef de l’État à la tête d’un Conseil Militaire de Transition (CMT), composé de 14 autres généraux fidèles à son père. Le CMT avait aussitôt révoqué le gouvernement, dissout l’Assemblée nationale et abrogé la Constitution. La junte promettait des élections «libres et transparentes» dans un délai de 18 mois, renouvelable une fois, et de désigner rapidement un parlement intérimaire en attendant les scrutins, le Conseil national de Transition (CNT). Il a mis cinq mois à voir le jour.