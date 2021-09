Football - Mahrez préfère l’Algérie au blond platine

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi (45 ans) n’est de loin pas sensible à la mode et n’apprécie guère les coupes de cheveux originales dont raffolent les joueurs de football.

Riyad Mahrez et Said Benrahma l’ont appris à leurs dépens. Le joueur de Manchester City et celui de West Ham jouaient avec une teinture blonde, depuis la reprise de la Premier League, il y a deux semaines.

Said Benrahma (à g.) lors d’un match de Premier League entre West Ham United et Crystal Palace.

Selon le journal algérien Dzair Daily, Djamel Belmadi voit d’un mauvais œil ces frasques capillaires et exige une coupe plus «respectable» lorsque les joueurs travaillent avec lui. Il souhaite que ses stars arborent un look qui «reflète les traditions et les coutumes de la société algérienne».