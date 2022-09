Iran : Mahsa Amini est morte après un «coup à la tête»

Selon un cousin et la mère de la victime, Mahsa Amini a été frappée par la police iranienne lors de son arrestation.

Ce dernier est installé depuis un an au Kurdistan d’Irak (nord), où il a rallié le groupe nationaliste kurde iranien Komala, engagé de longue date dans une insurrection contre le pouvoir iranien. Il a affirmé avoir appelé la mère de Mahsa Amini, qui lui a narré les faits de ce funeste 13 septembre.

Getty Images via AFP

Visite de la capitale

Selon lui, la jeune femme, accompagnée de ses parents et de son cadet de 17 ans, était à Téhéran pour rendre visite à des proches. Mahsa, son frère et d’autres femmes de la famille, ont voulu faire un tour dans la capitale. En sortant de la station de métro Haghani, «la police des mœurs les a stoppés, interpellant Jhina et ses proches», a dit Salih Mortezaee, rencontré dans une base de Komala, près de Souleimaniyeh.