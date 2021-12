La rétro des sports 2021 - Mai: un deuil et des exploits

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de mai, la disparition de Jason Dupasquier et un sauvetage improbable.

Christian Constantin a eu très chaud. freshfocus

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois de mai et les grosses émotions qui sont allées avec. Retrouvez ici les mois de janvier, février, mars, et avril !

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Mort de sa passion

A la fin du mois de mai, ç'a été le choc pour la Romandie, la Suisse et tout le monde du motocyclisme. Jason Dupasquier a chuté lors des qualifications du Grand Prix d'Italie des Moto3, avant d'être percuté par un autre motard. Le pilote fribourgeois a été rapidement pris en charge et évacué vers l'hôpital de Florence, mais rien n'y a fait. Il avait 19 ans.

Reste sur tes roues!

Le Gallois Geraint Thomas a deux habitudes dans la vie: gagner des courses de vélo et... tomber. Et bien le coureur Ineos a fait les deux sur le dernier Tour de Romandie et les deux fois en beauté! Au terme de la 4e étape avec son arrivée sous la neige à Thyon 2000, Thomas et ses mains gelées ont tenté de changer de vitesse en plein sprint. Erreur (heureusement pas) fatale. Mais victoire finale tout de même le dimanche à Fribourg.

L’Europe est blues

Le 29 mai, devant 14'110 spectateurs et au terme d'une partie qui devait avoir lieu en Turquie avant d'être délocalisée à Porto, Chelsea a privé Pep Guardiola d'une nouvelle Coupe aux grandes oreilles, la première mancunienne. Les Blues ont remporté leur deuxième C1 grâce à un but de Havertz peu avant la fin de la première période. Malgré 1,71 milliard d'euros investis en transferts depuis l'arrivée à ses commandes des investisseurs d'Abu Dhabi, les Citizens courent toujours après le sacre suprême.

Sion par les poils

C’est sans doute le vrai exploit de 2021: Sion a sauvé sa place en Super League. Bon, par les poils et quelques interventions du Saint-Esprit, c’est vrai, mais tout de même. Les Valaisans ont gagné le droit de jouer un 16e exercice consécutif dans l’élite d’abord en se qualifiant de justesse pour les barrages en battant Bâle, pendant que Servette avait fait le reste du travail à Vaduz. Ensuite, contre Thoune, la troupe de Christian Constantin a connu un nouveau moment de grâce (1-4), avant de se laisser aller à domicile (2-3).

Le «Maître» fait débat

Ca a été le buzz du mois de mai. Pour préparer Roland-Garros et après un tournoi de Doha en mars, Roger Federer a choisi Genève. Le problème, c'est que le Bâlois a été sorti d'entrée par l'Espagnol Pablo Andujar (6-4 4-6 6-4) sur la terre battue du bout du Léman et que le soufflet est retombé vite fait.

Dans la foulée, au début du mois de juin à Paris, le «Maître» sera à l'origine d'une immense polémique. Le Suisse y a passé les trois premiers tours, avant de renoncer face à l'obstacle avant son 8es de finale contre Matteo Berrettini. Manque de respect pour les autres tennismen et un Grand Chelem? Privilège de l'âge? Chacun s'est fait son avis.

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Le Barça sur le toit de l’Europe!

Le FC Barcelone est un club omnisport. Et ce n’est pas parce que l’équipe phare du football masculin a des dettes abyssales que le «reste» ne peut pas briller. L'équipe féminine de la Suissesse Ana-Maria Crnogorčević, par exemple, a remporté la Ligue des Championnes, en battant Chelsea 4-0 en finale. Ça a bien aidé sa milieu Alexia Putellas à gagner le Ballon d'Or en passant.