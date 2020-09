Dans le point 2.3.026, l’Union cycliste internationale est claire: «Tout type de ravitaillement (depuis une voiture ou pied à terre) est rigoureusement interdit: dans les 30 premiers et 20 derniers kilomètres, dans le dernier kilomètre précéd a nt un sprint comptant pour un classement annexe (classement par points, classement de la montagne ou autre), sprint bonification ou zone de ravitaillement; dans les 500 mètres suivant un sprint comptant pour un classement annexe sprint bonification ou zone de ravitaillement; dans les descentes de cols et côtes répertoriés au classement de la montagne; dans toute autre zone spécifiée par l’organisateur ou le collège des commissaires.»

Dura lex, sed lex

Le jury du Tour de France n’a donc fait qu’appliquer le règlement à la lettre, même si, dans l’esprit, ce n’était pas bien grave … Dura lex, sed lex! Le Movistar Carlos Verona, qui a terminé à près de 5 minutes, a aussi écopé de la même sanction. Mais là, les conséquences sont bien moindres, il faut bien en convenir. «C’est la décision du jury, c’est comme ça, a regretté le Français. Je n’ai pas du tout eu conscience de faire une faute. C’était une étape très longue et ennuyeuse, avec un final très nerveux. On a essayé de rester concentré s pour garder le maillot et gagner l’étape avec Sam (Bennett), qui lui récupère le maillot vert, ce qui est une bonne nouvelle. Il n ’ y a pas de souci. Demain je vais me relever (ndlr: perdre volontairement du temps). Et on n ’ en parlera plus.»