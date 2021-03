Cyclisme : Main fracturée pour Stewart après l’accrochage avec Bouhanni

Le Britannique Jake Stewart, touché dimanche dans l’accrochage avec Nacer Bouhanni lors du sprint final de Cholet-Pays de Loire, souffre d’une fracture de la main gauche.

«Une erreur»

«Je tiens à dire que je suis désolé pour Jake Stewart», a expliqué le coureur lorrain de l’équipe Arkea-Samsic. «J’admets que mon erreur a été de changer de trajectoire pour aller prendre sa roue. Je ne vois pas Jake Stewart à ce moment-là. Lorsque nous entrons l’un et l’autre en contact, je me retrouve déséquilibré et me rattrape comme je peux afin de ne pas tomber. (...) En aucun cas, ce n’était intentionnel».