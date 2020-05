Suisse romande

Mains ingénieuses pour des visières 3D à l'œil

Des collectifs de bénévoles fabriquent des protections pour les

personnes qui travaillent au contact des gens.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, de Moutierà Genève et de Sion à Fribourg, start-up, Hautes écoles, fabriques de laboratoires et particuliers aux mains ingénieuses et généreuses unissent leurs efforts pour offrir du matériel de protection au personnel médical et aux travailleurs exposés.