Vaud : «Maintenant, c’est des trains en panne à Rolle»

Le réseau CFF faisait face à d’importantes perturbations, vendredi, à la suite d’une ligne aérienne arrachée à Berne. En début de soirée, plusieurs nouveaux incidents ont affecté le trafic entre Lausanne et Genève.

Il fallait prendre son mal en patience, vendredi soir entre Lausanne et Genève.

Dure journée pour les CFF et ses dizaines de milliers de pendulaires. Alors que le trafic est-ouest a été perturbé ce vendredi en raison d’une ligne aérienne arrachée à la gare de Berne, c’est l’Arc lémanique qui a été affecté en soirée. «Maintenant, c’est des trains en panne à Rolle, pestait un lecteur. Des centaines de passagers se retrouvent bloqués à la gare».

L’ex-régie fédérale a confirmé des restrictions entre Allaman et Gland en fin d’après-midi, qui ont pu être levées en début de soirée. «Trois convois ont été impactés successivement par une panne à la gare de Rolle», selon Ottavia Masserini. Ces incidents n’ont aucun rapport avec ce qui s’est produit en matinée dans la capitale, précise la porte-parole, qui évoque «un malheureux concours de circonstances». Des retards restent néanmoins encore possible entre Lausanne et Genève.