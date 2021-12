Covid-19 – «Maintenant, c’est Omicron qui fixe les règles»

La Task Force propose des restrictions supplémentaires pour Nouvel An

Des membres de la Task Force scientifique de la Confédération proposent également des mesures supplémentaires mais limitées pour freiner la propagation du variant Omicron. Ils estiment en effet que ce variant va devenir le plus fréquent au cours des jours à venir, indique sa présidente Tanja Stadler, dans la «NZZ am Sonntag».

Au Tessin, les autorités sanitaires ont confirmé hier qu’Omicron avait pris le dessus, tout comme dans la région de Zurich. Et à Genève, cela devrait être le cas au plus tard à la fin de la semaine. «Si l'objectif est de ralentir la propagation d'Omicron en prenant de nouvelles mesures, il faudrait réduire davantage les contacts, accélérer la vaccination et dépister à plus large échelle qu’actuellement», selon Tanja Stadler. Pour éviter un confinement partiel, la Task Force propose entre autres la fermeture des boîtes de nuit ou l’annulation des fêtes du Nouvel An.