«Maintenant, ils envisagent de s'en prendre à Jésus Christ»

marre de cette minorite qui ne parle que pour elle meme et qui est manipulee par des extreme .

FanDu46 25.06.2020 à 07:01

C'est là où on comprend l'expression, on le donne le doigt, ils vous prennent le bras ! Fallait pas et maintenant il est temps d'arrêter d'exagérer !