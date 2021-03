Pointe justement à l’horizon une troisième rencontre face aux Genevois. Ce sera dimanche prochain à Tourbillon et une question taraude forcément l’esprit de pas mal d’amateurs romands de football: après le succès acquis ce dimanche à la Tuilière (1-3) pour sa première, Christian Constantin ne se verrait-il pas poursuivre quelque temps son intérim sur le banc valaisan. «Ce n’est pas mon job!», a coupé le président du FC Sion. Avant d’en sourire («Je préfère être un entraîneur qui a comme bilan un match trois points…»), puis d’aller un peu plus loin.

«À partir de maintenant, je dois me mettre à la recherche d’un coach. J’ai 21 jours pour en nommer un. Je suis un peu embêté par cette question, parce que je pensais qu’on arriverait à s’en sortir avec Fabio Grosso (ndlr: qui a été remercié vendredi). Le 0-3 à la mi-temps jeudi soir contre Lugano m’a fait comprendre que la situation était irréversible. Tout s’est succédé très vite jusqu’au match à Lausanne, donc je n’ai pas encore eu le temps de sérieusement me pencher sur la question. Maintenant, on a un agenda, une situation à régler et on est obligé d’agir sur les deux plans en même temps. Si je trouve un staff cette semaine, il sera sur le banc contre Servette. Sinon, on continuera avec une solution interne, qui pourrait être la même qu’aujourd’hui.»