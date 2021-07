Concours «20 minutes» - «Maintenant, on est plus serein face à l’avenir»

La jeune femme a vécu pendant deux ans avec son petit ami au domicile de ses beaux-parents. Pour elle, la pandémie a été difficile à vivre. «On vivait les uns sur les autres et on se disputait souvent. C’était très pesant.» En ce début d’année, le couple a donc décidé d’emménager ensemble dans un appartement avec leur chihuahua Chico. «On a trouvé un grand logement de 5,5 pièces à Altdorf (UR) qu’on se partageait avec un autre colocataire.»

Or, leur colocataire a déménagé récemment. «Son départ était précipité et totalement inattendu.» Avec sa partie du loyer en moins, le couple a rapidement rencontré des problèmes pour assumer les 1900 francs de loyer mensuel. «Du coup, on a vraiment été content de gagner ce prix. Ça nous permet de respirer.»