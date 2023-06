La drag queen Paloma: Maintenant, on me donne la parole

Aujourd’hui, grâce à son exploit dans «Drag Race France», dont la saison 2 sera diffusée dès le 30 juin 2023, son personnage de Paloma est enfin reconnu. «Ça a tout changé, j’ai une exposition que je n’avais pas avant, mais qu’aucune personne queer n’avait en France. Jusqu’à présent, on m’appelait pour jouer «la folle». Maintenant, on me donne la parole», a expliqué la drag queen à Laurent Delahousse dans l’émission «20h30 le dimanche», le 25 juin 2023, sur France 2.

Et Paloma que l’on verra bientôt dans «The Walking Dead» de préciser: «Je sais que je suis là pour me représenter moi, mais aussi pour représenter toute une communauté qui était très minoritaire dans les médias et dans la sphère culturelle.» De plus, pour l’acteur qui a suivi le Cours Florent, il y a une forme de combat politique à mener. «C’est le rôle des drag queens depuis toujours, dit-il. Elles ont toujours été en première ligne des Prides, lorsqu’il a fallu se battre contre le VIH. Quand il a fallu militer pour un tas de choses, les drag queens étaient au premier plan. C’est mon rôle et je le prends.» Notons que l’artiste présentera bientôt son premier spectacle, «Paloma au plurielles», à voir au Théâtre Boulimie à Lausanne, le 31 avril et 1er mai 2024.